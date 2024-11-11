В Госдуме назвали причины сокращения госслужащих

Сокращение штата чиновников в России на 10% урежет расходы бюджета, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Парламентарий отметил, что это естественный эволюционный процесс. По словам депутата, важно при этом оптимизировать госаппарат при помощи новых систем искусственного интеллекта.

Самое главное, чтобы вся эта реформа не привела к тому, чтобы перераспределили между имеющимися сотрудниками функции, полномочия, подняли зарплату, а потом начали опять нанимать дополнительных сотрудников, понимая, что не успевают. Должно быть замещение через использование определенных ресурсов дополнительных. Это приведет к сокращению расходов из бюджетной системы, — пояснил Нилов.

По словам парламентария, еще основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал сокращение количества чиновников и депутатского корпуса. Он уточнил, что этот процесс не будет происходить мгновенно. Кроме того, уверен Нилов, те, кто остался без работы, смогут найти себе занятие. Так, обратил внимание депутат, рынок труда нуждается в разных специалистах.

Руководитель государственного аппарата правительства Дмитрий Григоренко ранее сообщил, что штат сотрудников будет сокращен на 10%. Он отметил, что сокращению подвергнутся 66 структурных подразделений и 33 заместителя руководителя федеральных ведомств.