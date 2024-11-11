Глава Северной Осетии рассказал Путину о развитии аэропорта во Владикавказе

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Он рассказал о строительстве второй очереди терминала внутренних авиалиний международного аэропорта во Владикавказе.

«Огромное спасибо за Ваше решение перевести международный аэропорт во Владикавказе на круглосуточный режим. Инвестор приступил к проектированию и строительству второй очереди», – заявил Меняйло.

Реализация второй очереди позволит увеличить пассажирский поток аэропорта. Пропуская способность должна увеличится до одного миллиона человек.

Встреча президента России Владимира Путина и главы Северной Осетии Сергея Меняйло проходит в эти минуты в Кремле.