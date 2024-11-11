Появившееся в СМИ сообщение о телефонных переговорах между российским лидером Владимиром Путиным и недавно избранным президентом США Дональдом Трампом, которых на самом деле не было, говорит о попытке загнать американского политика в ловушку. Об этом пишет «Царьград».

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Путин и Трамп поговорили по телефону 7 ноября и темой переговоров стал украинский кризис. По данным источников издания, Трамп напомнил Путину о «значительном присутствии» американских военных в Европе. Также лидеры стран якобы «вкратце» обсудили признание новых российских территорий.

При этом сегодня в Кремле опровергли эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговора пока не было, и даже нет конкретных планов по контактам Путина с Трампом.

По словам американиста Дмитрия Дробницкого, публикация подобной информации в крупном американском издании может быть «ловушкой» для Трампа.

«Это называется программированием ожиданий. От Трампа в 2024-м невозможно опосредованно (через медийную накачку) требовать проукраинской позиции, зато можно попытаться «подарить» ему то, что уже и так несколько недель вбрасывается в информационное поле. А именно так называемый «корейский вариант»: заморозка конфликта по существующей линии столкновения», - пояснил он.

Трамп отменит указы Байдена

Эксперт считает, что в нынешней ситуации и в американских реалиях «ловушка» может сработать, так как, если для урегулирования конфликта Трамп пойдет на что-то реалистичное, его могут обвинить в том, что он «слабый переговорщик» и «агент».

Обозреватель Царьграда Сергей Латышев отметил, что Трамп загнал себя в жесткие рамки предвыборными заявлениями о том, что может завершить украинский кризис до своей инаугурации. И сейчас на фоне громкого поражения демократов на выборах его противники пытаются «всячески углубить эту яму». Таким образом, недавно избранному президенту придется «решить проблему с вашингтонскими бюрократами и группами влияния, уверен эксперт.

В свою очередь политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале заявил, что дезинформация про разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом была заранее «очень хорошо подготовлена». По его словам, материал запустили вечером в воскресенье, чтобы сторона Трампа не могла сразу ее опровергнуть.

«Эта деза (дезинформация. — прим.ред.) — провокация. Это подтверждает мою версию, что сейчас лидеры Британии и Франции и США готовят государственный переворот с целью не допустить Трампа к власти», — написал Марков.

Напомним, что Трамп в ходе президентской гонки обещал положить конец конфликту на Украине еще до своей инаугурации, которая должна состояться 20 января 2025 года. При этом источники The Wall Street Journal утверждали, что советники нового президента США предлагают заморозить линию фронта и создать вдоль нее демилитаризованную зону. Также от Украины якобы потребуют отказаться от попыток вступить в НАТО.