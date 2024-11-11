Лавров высказался о претензиях НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО пытается «распространить гегемонию» на всю Евразию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает ТАСС.

Расширение НАТО Лавров прокомментировал на заседании комиссии по международному сотрудничеству Генсовета «Единой России». По словам министра, после 2014 года страны НАТО начали претендовать на доминирующую роль не только на западе Евразии, но и на всем ее пространстве.

Лавров добавил, что НАТО пытается формировать закрытые блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Глава МИД подчеркнул, что Россия, в свою очередь, выступает за концепцию евразийской безопасности по принципу «региональным проблемам - региональное решение».

«Именно страны региона <…> должны нести солидарную ответственность за урегулирование конфликтов, не допуская негативного вмешательства извне», - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что западные страны «поставили крест» на договоренностях, которые были ранее достигнуты в рамках ОБСЕ. Запад «растоптал» принцип неделимости безопасности, согласно которому ни одна организация в регионе ОБСЕ не будет претендовать на доминирующую роль, заявил Лавров.

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Он отметил, что именно с этим связана предложенная президентом РФ Владимиром Путиным концепция евразийской безопасности. Российский министр подчеркнул, что эта концепция уже реализуется.

В июне Путин заявил, что в Евразии необходимо создать новую структуру безопасности. По задумке президента РФ, эта структура должна быть открыта для всех стран Евразии, в том числе и для европейских стран-членов НАТО. Путин подчеркивал, что речь должна идти о постепенном сворачивании военного присутствия «внешних держав» в регионе.