Песков назвал условие окончания СВО

Россия продолжит специальную военную операцию до достижения своих целей, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. По его словам, поставки западных вооружений Украине не могут изменить динамику.

Песков прокомментировал публикации о том, что французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер якобы попытаются убедить президента США Джо Байдена в последние месяцы президентства разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow вглубь России.

Ничего исключать нельзя. Это лишний раз демонстрирует, что европейские руководители продолжают свою линию, продолжают добиваться «стратегического поражения» нашей страны. Мы же в свою очередь продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что военным понятна динамика в проведении спецоперации. Эту динамику не в состоянии изменить «никакие отдельные виды вооружений».

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Ранее Песков заявлял, что Россия готова к диалогу по урегулированию конфликта на Украине, но это не меняет цели спецоперации. Он подчеркнул, что об этом неоднократно говорил сам российский лидер Владимир Путин.