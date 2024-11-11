Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию в СМИ о том, что европейские лидеры могут обратиться к президенту США Джо Байдену, чтобы убедить его снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории.

«Ничего исключать нельзя. Это лишний раз демонстрирует, что европейское руководство продолжает свою линию. Они продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия продолжит спецоперацию до достижения поставленных целей. По его словам, динамика в проведении СВО военным хорошо понятна, никакие отдельные виды вооружений изменить динамику уже не в состоянии.

Газета The Telegraph писала, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут обратиться к Байдену, чтобы убедить его снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь России до того, как США ни возглавил Дональд Трамп.

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5 ноября в США прошли выборы президента. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.