Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Первышова

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от "Единой России" Евгения Первышова, назначенного врио главы Тамбовской области.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Первышова Евгения Алексеевича, избранного по Краснодарскому одномандатному избирательному округу №46 (Краснодарский край), 4 ноября 2024 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области", - указывается в документе.

Первышов был избран депутатом Госдумы 19 сентября 2021 года, входил в состав комитета палаты парламента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В октябре 2022 года депутат подал заявление на участие в специальной военной операции.

Первышов стал участником первого потока образовательной программы "Время героев", проходил стажировку в правительстве Москвы. Президент России Владимир Путин 4 ноября предложил ему стать временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области.