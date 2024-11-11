В Кремле порассуждали о возможной эскалации в зоне СВО

Исключать эскалации в зоне специальной военной операции (СВО) нельзя. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его рассуждения по ситуации приводит Ura.ru.

В то же время пресс-секретарь президента России подчеркнул, что никакие виды вооружений не способны будут изменить динамику боевых действий на Украине.

«Слова европейских лидеров демонстрируют, что они продолжают свою линию и продолжают добиваться стратегического поражения Российской Федерации», — пояснил Песков.

Представитель Кремля отметил, что динамика в проведении спецоперации военнослужащим хорошо понятна.