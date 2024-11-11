В Кремле анонсировали встречу Путина с главой Северной Осетии

Президент России Владимир Путин встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Один из пунктов рабочего графика главы государства на 11 ноября анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Времени, когда должна состояться встреча, представитель Кремля не назвал.

Также в ходе общения с журналистами Песков прокомментировал публикации СМИ о якобы состоявшемся телефонном разговоре между Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. По словам Пескова, Трамп и Путин не созванивались и контакты лидеров пока не планируются.

В первый день ноября Путин провел встречу с главой Хакасии Валентином Коноваловым.