Информация в американских СМИ о том, что новоизбранный президент США Дональд Трамп якобы провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поддержал мирный договор по Украине на условиях Москвы, не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Это наиболее наглядный пример качества информации, которая публикуется в уважаемом издании. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка», — сказал представитель Кремля.

Газета The Washington Post сообщила, что накануне Трамп провел свой первый разговор с президентом России Владимиром Путиным после победы на выборах. Во время звонка республиканец призвал российского лидера не обострять ситуацию на Украине и выразил заинтересованность в дальнейшем обсуждении мирного урегулирования конфликта.

Трамп отменит указы Байдена

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.