В Кремле ответили на сообщения о разговоре Путина и Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложной информацию о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и новоизбранного главы США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

The Washington Post ранее сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Путин и Трамп поговорили по телефону 7 ноября и обсудили украинский кризис. В статье утверждалось, что Киев был проинформирован о звонке и не высказал возражений.

Источники WP утверждали, что в ходе телефонного разговора Трамп напомнил Путину о «значительном присутствии» американских военных в Европе. В то же время Трамп выразил заинтересованность в последующих переговорах.

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Также лидеры стран якобы «вкратце» обсудили признание новых российских территорий. По словам собеседников The Washington Post, в других «частных беседах» Трамп дал понять, что поддержал бы сделку, включающую территориальные уступки.

Комментируя эти новости, Песков заявил, что разговора между Путиным и Трампом пока не было. Также пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что конкретных планов по контактам Путина с Трампом пока нет, передает РИА Новости.