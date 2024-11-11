Руководство Госдепа США прорабатывает проведение выборов на Украине для устранения "зарвавшегося" Владимира Зеленского.

Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"По поступающим в СВР данным, в руководстве Госдепартамента США продолжают прорабатывать варианты смены при необходимости нынешнего руководства Украины. В качестве одного из "легитимных" способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" Владимира Зеленского в Вашингтоне рассматривают проведение президентских и парламентских выборов в следующем году в условиях продолжения боевых действий с Россией", - отмечается в сообщении.

Выдвижение кандидатов на прорабатываемых США выборах на Украине будет осуществляться по согласованию с Госдепом, заявили в СВР.