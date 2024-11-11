13 ноября Россия представит показания двух беженцев, выживших после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Часовом Яре, сообщают «Известия» со ссылкой на исполняющую обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.

Это произойдет на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. По ее словам, уже распространены свидетельства выживших в инциденте в письменном виде среди членов организации и среди партнеров из Азиатско-Тихоокеанского региона и Средиземноморья.

«Крайне важно, чтобы как можно больше государств знало, что происходит на Украине», — указала Жданова.

«Отмечается, что усилиями западных политиков и зависимых от них СМИ в ОБСЕ формируется «превратное представление о том, что происходит на Украине и что стало причиной нынешнего кризиса».

В конце октября украинские военные открыли огонь по выходящим из Часов Яра гражданским с белым флагом, которых пытались вывести российские бойцы группировки войск «Юг». Военные РФ скинули людям рацию и координировали их действия.

ВСУ стали обстреливать группу из минометов и с помощью дронов-камикадзе. В результате погибли пять мирных граждан.