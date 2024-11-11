РФ и Белоруссия подготовили договор о гарантиях безопасности

Россия и Белоруссия закончили работу над договором о гарантиях безопасности Союзного государства, сообщают «Известия» со ссылкой на секретаря Совета безопасности республики Александра Вольфовича.

По его словам, также завершена работа по концепции безопасности Союзного государства — «это тоже очень важный стратегический документ». Вольфович указал, что планируется «совместно с секретариатом Совета безопасности РФ вынести [их] на утверждение глав наших государств на Высшем госсовете».

Положения документа будут опубликованы в ближайшее время. В нем будет заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Союзного государства.

В новой концепции безопасности Союзного государства, которая заменит документ, принятый в 1999 году, будет закреплено положение о совместном противодействии политике США, недружественных стран Североатлантического альянса и Европейского союза для достижения стратегических целей по взаимовыгодному и равноправному международному сотрудничеству.