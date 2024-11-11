РФ ответила на интерес Пакистана к БРИКС

Москва приветствует интерес Пакистана к подключению к работе БРИКС, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление посла России в Исламабаде Альберта Хорева.

«Как вы знаете, семья БРИКС традиционно была и остается открытой для всех единомышленников, готовых работать с нами на равноправной основе с учетом интересов друг друга. В этой связи Россия приветствует интерес Пакистана к подключению к работе данного объединения. Первым значительным шагом в этом направлении стало бы присоединение Пакистана к Новому банку развития БРИКС», — заявил дипломат.

По его словам, РФ также приветствует заинтересованность пакистанских партнеров в установлении диалога с Евразийским экономическим союзом, что позволит укрепить экспортный потенциал экономики.