Кадыров прокомментировал слова о «чеченском следе» в покушении на Алламжонова

Заявления о «чеченском следе» в покушении на бывшего чиновника из Узбекистана Комила Алламжонова является «информационным вбросом», целью которого является попытка поссорить узбекский и чеченский народы. Так информацию прокомментировал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Чеченцы и узбеки — братские народы с общим историческим прошлым. Нас многое связывает… Расцениваю этот информационный вброс как инструмент политической игры неких третьих лиц и как явную попытку внести разлад между нашими странами», — написал Кадыров.

Глава Чеченской республики отметил, что в ближайшее время могут появиться и другие публикации «в стиле западных фальшивок».