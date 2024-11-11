Кому ускорят легализацию в России

В Министерстве труда России на стадии разработки находится перечень профессий, обладатели которых, приезжая в страну и работая по специальности, смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном и ускоренном порядке, сообщает «Парламентская газета».

С большой долей вероятности в финальную версию войдут обладатели инженерных специальностей, в том числе айтишники и специалисты по кибербезопасности, которые так нужны экономике, а список рабочих профессий может оказаться достаточно узким. В Госдуме настаивают, чтобы ВНЖ в упрощенном порядке не выдавали приезжим учителям и врачам.

До сих пор в России действовал упрощенный порядок приема в гражданство и получения вида на жительство для иностранцев, обладающих профессией, которая нужна в РФ. Если иностранец приезжал из-за рубежа и трудоустраивался по специальности, то через полгода мог получить ВНЖ, а через пять лет претендовать на гражданство. Как заявил замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин, в 2025 году в России планируют вернуться к упрощенному получению ВНЖ для представителей ряда наиболее востребованных специальностей. Однако это не будет касаться гражданства РФ — его всем работникам предстоит получать в общем порядке.

Минтруд ежегодно обновлял перечень специальностей, профессий и должностей для упрощенного получения ВНЖ и гражданства. В последнюю версию от 2023 года впервые включили должности администратора вычислительной сети, бэкенд-разработчика, разработчика Web и мультимедийных приложений, фронтенд-разработчика, оператора станков с программным управлением, дефектоскописта и другие. При этом были исключены такие профессии, как шлифовщик, токарь, сварщик арматурных сеток и каркасов, строительный слесарь и другие, которые раньше были в перечне.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил исключить из перечня учителей и медиков, выразив сомнение, что «целесообразно в эту сферу привлекать мигрантов». Платыгин заявил, что период, отработав который можно будет претендовать на ВНЖ, останется прежним — шесть месяцев. А главным критерием для формирования перечня специальностей станет «напряженность на рынке труда».

В Минтруде рассказали об усилиях, которые предпринимает ведомство совместно с Рострудом по заключению соглашений с иностранными государствами, по которым часть необходимых действий мигранты могли бы пройти на родине. Они могут касаться медосмотров и дактилоскопии.