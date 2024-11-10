СМИ: Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп провел переговоры по телефону с президентом России Владимиром Путиным, обсудив ситуацию на Украине. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на источники, близкие к ситуации.

В ходе разговора Дональд Трамп призвал Владимира Путина не обострять вооруженный конфликт на Украине.

«Не обострять», — посоветовал Трамп Путину, напомнив о значительном военном присутствии США в Европе, как утверждает один из собеседников Washington Post.

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Переговоры стали первым официальным общением между двумя лидерами после победы Трампа на выборах. В ходе разговора обсуждалось достижение мира на континенте, а Трамп выразил заинтересованность в продолжении диалога для скорейшего разрешения конфликта на Украине, отмечают источники.