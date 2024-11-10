Кадыров заявил о попытке обвинить чеченцев в нападении на узбекского чиновника

Несколько недель назад в Узбекистане произошел инцидент, в ходе которого был обстрелян автомобиль, в котором находился бывший чиновник администрации президента страны. Западные СМИ безосновательно заявляют о «чеченском следе» в этом преступлении, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил, что во время нападения никто не пострадал, а один из подозреваемых уже был задержан.

«Следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о «чеченском следе», а затем и вовсе подвели этот след ко мне», — написал он в своем посте.

Политик подчеркнул, что если бы у него действительно были какие-либо планы подобного рода, он бы довел их до конца и со стопроцентной гарантией успеха.

В прошлом месяце Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушения на него.