Лавров спрогнозировал будущее Африки

Африканский континент должен быть и будет одним из центров формирования многополярного мира. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на закрытии первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка.

"Помимо заявления совместного, о котором я упомянул, у нас еще были очень глубокие дискуссии на вот эти темы (независимых экономики и промышленности - прим. ТАСС). А эти темы прямо касаются глубинных трансформаций, которые происходят в мире и которые завершатся, несомненно, формированием многополярной архитектуры. И одним из центров многополярного мира, конечно же, должен быть и будет Африканский континент", - сказал министр.

Первая министерская конференция Форума партнерства Россия - Африка проходит 9-10 ноября на федеральной территории Сириус. В мероприятии принимают участие около 1 500 делегатов, в том числе более 40 министров с Африканского континента.