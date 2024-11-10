Посол Японии сделал заявление о контактах с Россией

Япония открыта к контактам с Россией. Об этом сообщил посол Японии в Москве Акира Муто в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Взаимопонимание возможно через официальные диалоги и людские контакты. Мы остаемся открыты (к контактам с Россией - прим. ТАСС)", - отметил дипломат.

Путин: в Японии есть умные люди, которые сотрудничают с Москвой

Ранее президент России Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов, среди которых был ряд представителей недружественных стран.

Церемония по традиции прошла в Александровском зале Московского Кремля. Каждый вновь прибывший посол лично вручил документ в руки президента России.