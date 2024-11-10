Итальянский журналист International Reporters Андреа Лучиди, который более двух лет освещает ход событий специальной военной операции (СВО) на Украине, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство из-за преследований на родине.

Об этом журналист сообщил ТАСС.

"Я отправил на сайт свою просьбу к президенту о предоставлении российского гражданства. Почему я хочу получить гражданство России? Я хочу жить в России, потому что это мой второй дом. Я хотел сделать свой вклад в войне против фашизма, потому что я антифашист и для меня это важно", - сказал Лучиди.

Собеседник агентства отметил, что боится вернуться в Италию, поскольку полиция может изъять его итальянский паспорт. Несколько итальянских СМИ, по его словам, написали, что журналист якобы является "агентом Кремля" и получает за это деньги в криптовалюте.

"Это неправда. Я работаю для итальянских телеканалов. Как я работал из Ливана, из Сирии, так же я работаю из России", - отметил он.

Журналист добавил, что обратился к Путину еще и потому, что вмешательство президента поможет быстрее преодолеть бюрократические препоны в получении гражданства России.

34-летний Лучиди освещает события СВО более двух лет, публиковал материалы из Донбасса, Новороссии и Крыма.