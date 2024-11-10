Песков сравнил Трампа с Байденом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивными политические сигналы, которые поступали в ходе предвыборной президентской кампании Дональда Трампа. В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" он сравнил их с сигналами и действиями нынешней администрации США. А еще обратил внимание на то, что Трамп менее предсказуем, чем пока действующий лидер Джо Байден - следовательно, менее предсказуем и в выполнении своих предвыборных заявлений.

Как напомнил Песков, Трамп перед выборами говорил о желании вывести украинский конфликт к мирному разрешению.

"Сигналы - позитивные. Трамп в ходе своей предвыборной кампании говорил о том, что все воспринимает через сделки", - заявил представитель Кремля. Так, он может провести сделку, которая выведет к миру, не исключил Песков. "По крайней мере, он говорит о мире, он не говорит о конфронтации, - напомнил пресс-секретарь главы государства. - Он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России".

По оценке представителя Кремля, это выгодно отличает Трампа и его команду от действующей администрации.

"Что будет дальше - трудно сказать", - констатировал Песков.

Ему также напомнили, что ранее он "делал ставку" на демократов на выборах в США.

"Вы знаете, одно дело ставка на предсказуемость, в плане госпожи Харрис и господина Байдена - все достаточно предсказуемо, та линия, которую они будут занимать до того момента, как они покинут Белый дом. Господин Трамп в этом плане менее предсказуем. И также, наверное, менее предсказуемо, насколько он будет придерживаться тех заявлений, которые он делал в ходе предвыборной кампании".

Журналист спросил, дадут ли Трампу работать на этот раз, ведь ранее его называли "русским шпионом". Песков на это ответил, что с этим лучше разобраться американистам, политологам.

Напомним, что до выборов в США на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин с иронией прокомментировал позицию Россию по выборам США. Теперь Россия "поддерживает" Камалу Харрис, рассказал он. При этом он вспомнил про заразительный смех кандидата от демократов. Российский лидер сделал вывод, что, "видимо, у нее все хорошо", и с улыбкой предположил, что с таким настроением Харрис не будет вводить новых антироссийских санкций.