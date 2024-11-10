Заявления о мире, а не о конфронтации выгодно отличают избранного президента США Дональда Трампа от уходящей администрации в Вашингтоне, заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Трамп в ходе предвыборных митингов неоднократно критиковал демократов за излишне агрессивную политику, заявлял о том, что планирует закончить конфликт на Украине «за 24 часа».

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Пресс-секретарь отметил, что политик говорит о мире, он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России.

«И это его выгодно отличает от действующей администрации. Что будет дальше — трудно сказать», — пояснил Песков.

Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон сообщил ранее, что Дональд Трамп намерен всерьез заняться решением украинского конфликт. Он подчеркнул, что политик будет пытаться разрешить кризис не в пользу Киева.