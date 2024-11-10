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РИА Новости: Песков заявил о предсказуемости Харрис и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин ставил на победу демократки Камалы Харрис во время выборов президента. Об этом пишет РИА Новости.

Песков объяснил, почему Путин ставил на победу Харрис
© РИА Новости

По мнению главы государства, позиции Харрис и предыдущего президента Джо Байдена были предсказуемы, а одержавший поеду на выборах экс-президент США Дональд Трамп в этом плане «менее предсказуем».

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. По предварительным данным, Трамп набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Накануне газета New York Post сообщила, что сотрудники штаба вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис боятся остаться без заработной платы из-за долга в $20 млн после провальных предвыборных концертов. Ожидалось, что артисты своими концертами смогут убедить избирателей голосовать за Харрис на президентских выборах, но мероприятие осталось практически незамеченным.

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