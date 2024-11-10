В ГД объяснили массированную атаку БПЛА на Подмосковье

Чтобы добиться поддержки со стороны США, Киев демонстрирует силу, «которой нет».

Таким мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа.

«Они производят сейчас такие операции, чтобы показать свою активность. Эти атаки — попытки демонстрировать свою силу, которой нет. После выборов, прошедших в Америке, в команде Владимира Зеленского появилась определённая паника. С приходом Дональда Трампа все глубоко надеялись, что победят демократы, и политика поддержки Киева продолжится. Это паническое настроение стало преобладать не только в Киеве, но и в Европе. В этой ситуации Киев пытается показать своим старшим товарищам, что они готовы сражаться до последнего украинца, как им была поставлена задача, что они продолжают быть очень активными, агрессивными. Чтобы всё получилось по задуманным планам, то есть «планом победы», который предоставил Зеленский и показывал его в канун выборов и демократам, и республиканцам. Чтобы этот «план победы» реализовать, нужно только оказать им соответствующую помощь и поддержку».

Ранее Минобороны РФ отчиталось о 70 сбитых за утро украинских дронах. Почти половина из них — 34 БПЛА — ликвидирована над территорией Московской области, уточнили в ведомстве.

Собянин назвал количество уничтоженных БПЛА, летевших на Москву

Там добавили, что 14 беспилотников перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО в Брянской области, по семь — в Орловской и Калужской, шесть дронов ликвидированы над территорией Курской области и два — в Тульской.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что на подлёте к Москве сегодня утром были сбиты 32 украинских БПЛА.