Член думского комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал избранного президента США Дональда Трампа признать российский статус Крыма и других вошедших в состав РФ регионов. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее старший советник Трампа Брайан Ланца заявил, что США при новой администрации не станут поддерживать Киев в желании «вернуть Крым», так как полуостров навсегда потерян для Украины. Он также призвал начать «честный диалог».

«Началом честного диалога стало бы признание Трампом российского статуса Крыма, а также новых исторических территорий: Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР», — отметил Шеремет.

По его мнению, администрации Трампа следует не «оглядываться» на Владимира Зеленского, а признать демократический выбор людей жить в составе России.

В Крыму оценили слова советника Трампа о статусе полуострова

Такой шаг со стороны США стал бы хорошим основанием для перезагрузки российско-американских отношений, резюмировал парламентарий.