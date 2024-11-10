Лавров оценил прогресс в связях с Африкой благодаря саммитам

Саммиты Россия-Африка способствуют углублению отношений с континентом, что приводит к прогрессу в различных сферах сотрудничества, подчеркнул Сергей Лавров на пленарном заседании в Сириусе.

Он подчеркнул, что темп, заданный двумя предыдущими саммитами, позволяет развивать отношения по нарастающей, сообщает «РИА Новости».

Министр также указал на значительное увеличение числа контактов между Россией и странами Африки, как на высшем, так и на министерском уровнях. Это свидетельствует о растущем интересе и взаимопонимании между сторонами. Контакты, по словам Лаврова, стали более частыми и интенсивными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подписала 33 договора о военно-техническом сотрудничестве с африканскими странами. Газета также сообщала, что президент России Владимир Путин заявил о многоплановом сотрудничестве с Африкой.