В Мурманской области прокомментировали действия Финляндии из-за закрытия КПП

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал действия Финляндии в связи с закрытием КПП. Его слова передает ТАСС.

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Чибис назвал власти Финляндии неадекватными из-за закрытия КПП осенью прошлого года.

«Я помню, как они резко закрыли КПП в Карелии и Ленобласти. Объем людей, в том числе из южных государств, желающих перейти границу через Мурманскую область, резко увеличился», — поделился губернатор региона.

Чибис подчеркнул, что «финны действительно очень неадекватно себя повели».

До этого издание Ilta-Sanomat сообщало, что Финляндия зимой может открыть контрольно-пропускной пункт на границе с Россией.

24 октября погранслужба Финляндии объявила о прекращении работы двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Речь идет о пропускных пунктах «Париккала» и «Инари».