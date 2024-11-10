Захарова: администрация Байдена может еще «нагадить» России

У уходящей администрации президента США Джо Байдена после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах есть еще два месяца, чтобы "нагадить" России.

Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У уходящей администрации ещё в кармане пару месяцев. За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась", - подчеркнула она.

При этом официальный представитель МИД России обратила внимание, что многие из начинаний администрации Байдена относительно Москвы провалились: к примеру, потерпела крах концепция создания "анти-России" на Украине.

До этого Байден не стал сообщать, о чем собирается беседовать с избранным главой государства Дональдом Трампом на встрече в Белом доме. Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп.

Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. На выборах Трамп набрал 295 голосов. Встреча президента США Джо Байдена и его преемника Дональда Трампа в связи с предстоящей передачей власти пройдет в среду, 13 ноября. Она состоится в Овальном кабинете по инициативе действующего главы государства.