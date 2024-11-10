В Госдуме предложили выдавать квартиры полицейским-пенсионерам

В России предложили бесплатно выдавать квартиры сотрудникам полиции, которые уже вышли на пенсию. Соответствующий законопроект собираются внести в Госдуму депутаты от ЛДПР, пишут "Известия".

"Обеспечение жильем полицейских является одним из важнейших стимулов для работы в органах внутренних дел", — подчеркнул лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и заметил, что эту льготу в настоящее время удается получить немногим.

По информации депутата, в очереди за квартирой в структуре МВД стоят свыше 87 тысяч человек. В связи с этим ЛДПР выступила с инициативой решить эту проблему системно и поэтапно. Парламентарии считают, что необходимо обеспечить жильем в течение трех лет тех, кто стоит в очереди, а уже с 2027 года гарантированно предоставлять квартиры.

В июне этого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что оплата труда сотрудников органов внутренних дел требует пересмотра с увеличением бюджетного финансирования. Она обратила внимание на "абсолютно неконкурентную" зарплату участковых, которая зачастую меньше, чем у курьеров или водителей такси. По словам спикера Совфеда, "вопрос уже перезрел" и не замечать проблему уже нельзя.