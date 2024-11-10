Пушков заявил о "вашингтонском болоте", которое угрожает Трампу

Избранный президент США Дональд Трамп рискует вновь попасть в так называемое "вашингтонское болото". С таким предупреждением выступил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, в ситуации с Трампом главное - не его пресловутая "непредсказуемость", которая по большей части является выдумкой, а "вашингтонское болото".

Еще в 2016 году республиканец "пообещал его осушить", но так и не смог. Теперь же это болото попытается "облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам", написал политик в своем Telegram-канале.

Пушков предположил, что огромное влияние на Трампа будет оказывать его будущая команда, куда вряд ли попадут такие лояльные персоны, как Талси Габбард, Такер Карлсон и Илон Маск. По его мнению, окружение президента будет состоять из более опытных политиков-республиканцев, например, Марко Рубио и Майк Помпео, придерживающихся жесткой антироссийской линии. Вот они и начнут обрабатывать Трампа в духе "вашингтонского консенсуса" и насчет Украины, и насчет России.

"А там и союзнички подтянутся - Рютте (генсек НАТО - прим. ред.), фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии - прим. ред.) , Дуда (президент Польши - прим. ред.) и прочие, чтобы попытаться нейтрализовать опасные для них подходы Трампа и хотя бы частично развернуть в свою сторону", - резюмировал сенатор.

Ранее СМИ перечислили кандидатов на ключевые должности в администрации Трампа. И экс-госсекретарь и бывший глава ЦРУ Майк Помпео как раз попал в этот список как новый глава Пентагона.