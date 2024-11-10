Захарова посочувствовала немцам из-за их президента

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на критику со стороны писателя Марко Мартина.

Напомним, на мероприятии по случаю 35-летия падения Берлинской стены Мартин обвинил главу государства в том, что тот, будучи главой МИД ФРГ, поддерживал проект строительства газопровода "Северный поток-2".

Штайнмайер после критики вышел из себя. По словам писателя, он полностью утратил самообладание" и "стремительно направился к нему, чтобы читать нотации". Очевидцы рассказали, что в этот момент президент "тяжело дышал и сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции".

"Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

При этом она подчеркнула, что за достоинство, честь и свободу нужно бороться. Если немцы "не очнутся", то так и продолжат "сниматься в этом американо-немецком порнофильме", добавила Захарова.