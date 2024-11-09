Захарова назвала Штайнмайера безумным после атаки на писателя

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, напавший на писателя из-за критики по поводу России, является безумным. С такой критикой поведения президента Германии выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела...», — написала Захарова в своем официальном telegram-канале.

Дипломат также заявила, что гражданам ФРГ пора очнутся.

Ранее в издании Bild сообщили, что Штайнмайер ударил писателя, обвинившего его в поддержке России. По словам очевидцев, Штайнмайера было сложно успокоить.

Президент Германии вышел из себя из-за критики его позиции по России

На мероприятии, посвященном 35-летию падения Берлинской стены, президент ФРГ проявил чрезмерную эмоциональность в ответ на критические высказывания писателя Марко Мартина. Последний обвинил президента в поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2», что вызвало резкую реакцию Штайнмайера. Президент, вспылив, напал на писателя, и его с трудом удавалось удержать. Мартин утверждает, что его ударили по голове.