Захарова назвала Штайнмайера безумным после атаки на писателя

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумным правителем президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера после того, как он ударил писателя Марко Мартина по голове из-за слов «Северном потоке».

«Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела... И если граждане Германии не очнутся, то их страна так и будет сниматься в этом американо-немецком порнофильме категории «Б» под названием «Голые на батуте», — написала она в Telegram.

Президент Германии вышел из себя из-за критики его позиции по России

Ранее в издании Bild сообщили, что Штайнмайер ударил писателя, обвинившего его в поддержке России.

По словам очевидцев, Штайнмайера было сложно успокоить.