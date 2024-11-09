РФ ратифицировала договор о всеобъемлющем партнерстве с КНДР

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Документ опубликован.

Он был подписан 19 июня 2024 года в Пхеньяне и внесен на ратификацию в Госдуму Путиным 15 октября. Как следует из преамбулы договора, документ отвечает коренным интересам народов РФ и КНДР "и вносит вклад в обеспечение мира, региональной и глобальной безопасности и стабильности".

В соответствии с документом стороны на постоянной основе поддерживают и развивают с учетом законодательства своих государств и их международных обязательств отношения всеобщего стратегического партнерства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами.

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Договор, в частности, предусматривает незамедлительное оказание военной и иной помощи, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Кроме того, они обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем другой стороны.

Сферы партнерства

Договор направлен на развитие всеобъемлющего партнерства, которое базируется на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, равенства и невмешательства во внутренние дела. В сопроводительных материалах к закону отмечается, что документ "носит исключительно миролюбивый и оборонительный характер, не направлен против третьих стран и не угрожает миру и стабильности".

Помимо этого, стороны договорились взаимодействовать в сферах продовольственной и энергетической безопасности, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения. Также будет расширяться сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической областях.

В документ включено и положение, в соответствии с которым РФ и КНДР сотрудничают по вопросам оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, выдачи и передачи осужденных к лишению свободы лиц. Также страны берут на себя обязательства взаимодействовать в борьбе с международным терроризмом и другими угрозами.

Договор вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами и будет действовать бессрочно. В свою очередь с этого момента свое действие прекращает Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный 9 февраля 2000 года.