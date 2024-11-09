Рябков: кандидатура на пост посла России в США пока не утверждена

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что кандидатура на пост посла России в США пока не утверждена.

«Кандидатура не имеет статуса утверждённой, и тем более она не обнародована, потому что она не прошла стадию, когда её можно вносить, например, на рассмотрение комитетов», — сказал он в интервью Интерфаксу.

По его словам, речь идёт только об одной кандидатуре.

5 октября стало известно, что Анатолий Антонов завершил работу на посту посла России в США и возвращается в Москву.

В Кремле подчеркнули, что Россия не понижала уровень дипотношений с США.