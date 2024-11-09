Стали известны подробности о 15-м пакете санкций против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции в Киеве, что Евросоюз занимается подготовкой 15-го пакета санкций в отношении России. Его слова приводит агентство РИА Новости.

По утверждению дипломата, ЕС намерен ужесточить меры против обхода действующих ограничений.

Как заявил Боррель, Брюссель хочет "изолировать" промышленные возможности России и "лишить ее компонентов, которые она получает от остального мира".

Сегодня глава дипломатии ЕС приехал в Киев, это пятый визит чиновника в украинскую столицу.

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Боррель добавил, что сегодняшняя поездка станет для него последней на посту главы дипломатии Евросоюза.