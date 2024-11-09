Захарова прокомментировала слова фон дер Ляйен о переводе ЕС на газ из США

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о замене российского сжиженного газа (СПГ) американским. Захарова считает, что это предложение является популистским и противоречит законам газового рынка.

Фон дер Ляйен заявила, что вопрос поставок СПГ из США можно привязать к обсуждению о взаимовыгодной торговле ЕС и США. По ее мнению, Европа до сих пор покупает большой объем СПГ из России, хотя американский газ стоит дешевле.

Захарова ответила, что это «очередной фейк от Урсулы».

«Заявления Главы Еврокомиссии — это чистой воды популизм. Особенно с учетом того, что Европа ищет спотовые объемы (краткосрочные), так как планирует значительно сокращать потребление газа в будущем. А краткосрочные карго стоят одинаково: цена на них отталкивается от рынка поставки, а не от рынка происхождения», — написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, американцы никогда не поставляли энергоносители на рынок по специальным ценам. Стоимость диктует исключительно рынок, вне зависимости от происхождения газа.