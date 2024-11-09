Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба оказал президенту США Джо Байдену и лидеру Украины Владимиру Зеленскому «медвежью услугу» словами про доклад о «гибели Украины», заявила NEWS.ru первый сенатор от исполнительной власти Республики Крым (2014-2024) Ольга Ковитиди. По ее словам, именно Байден и его сторонники вывели из бюджета США миллиарды долларов налогоплательщиков под видом помощи Киеву.

Этим заявлением Кулеба оказал «медвежью услугу» Байдену и его преступному сообщнику Зеленскому. Не удивляет, что Кулеба восхваляет Джо Байдена, которого ранее так же рьяно воспевал Зеленский. Именно Байден, зная, что противостояние с Россией не принесет победы Украине, мошенническим путем вывели из бюджета США десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков, выделенных под видом помощи Украине, — отметила Ковитиди.

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Она добавила, что сын лидера США Хантер Байден замешан в скандале с украинским холдингом Burisma. Американец являлся членом совета директоров данной компании, занимавшейся, в том числе, разработкой месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах.

Заявление Кулебы очередной раз дает основание для проверки деятельности кабинета Байдена и аффилированных к нему и его сыну компании на предмет совершения самой циничной и масштабной финансовой аферы века, в которой «кровавая прачечная» Зеленского отмыла миллиарды долларов для семьи Байдена, его сторонников и семьи Зеленского, уничтожив сотни тысяч украинцев, превратив в вынужденных беженцев огромной количество граждан Украины, — подытожила Ковитиди.

Кулеба недавно заявил, что документ о гибели Украины он видел на столе Байдена за два дня до начала специальной военной операции. Он пришел к выводу, что американская разведка, военные и политические аналитики были единодушны касательно судьбы страны.