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В МИД России ответили на вопрос о кандидатуре на пост посла в США

На пост посла РФ в США рассматривается только один кандидат, он проходит этапы оформления, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

В МИД России ответили на вопрос о кандидатуре на пост посла в США
© globallookpress.com

Журналисты попросили дипломата рассказать, как продвигается процедура подбора кандидатов на пост главы российской дипмиссии в Вашингтоне.

Представитель МИД разъяснила, что ведомство, в рамках утвержденного порядка, не комментирует назначения послов. Она добавила, что это прерогатива президента Российской Федерации.

Вместе с тем, пояснила Захарова, можно сказать, что процесс оформления уже запущен, кандидатура есть, и, соответственно, человек проходит все этапы оформления.

Президент России Владимир Путин ранее освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году.

Политика
Сергей Рябков
МИД России
Соединенные Штаты