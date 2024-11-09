В МИД России ответили на вопрос о кандидатуре на пост посла в США

На пост посла РФ в США рассматривается только один кандидат, он проходит этапы оформления, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты попросили дипломата рассказать, как продвигается процедура подбора кандидатов на пост главы российской дипмиссии в Вашингтоне.

Представитель МИД разъяснила, что ведомство, в рамках утвержденного порядка, не комментирует назначения послов. Она добавила, что это прерогатива президента Российской Федерации.

Вместе с тем, пояснила Захарова, можно сказать, что процесс оформления уже запущен, кандидатура есть, и, соответственно, человек проходит все этапы оформления.

Президент России Владимир Путин ранее освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Антонов возглавил российскую дипмиссию в США в 2017 году.