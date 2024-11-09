Избранный президент США Дональд Трамп, обещавший завершить конфликт на Украине, может попытаться продавить «корейский сценарий». Однако России важно, чтобы в Киеве произошли смена власти, денацификация и отказ от русофобии. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий корейский сценарий», — сказал Константинов.

Политик считает, что с приходом к власти Трампа конфликт «имеет шансы быть завершенным». Логичным будет создание в ближайшие месяцы российско-американской рабочей группы по урегулированию украинского кризиса.

По словам Константинова, необходимо «как можно дальше отбросить украинские войска от российской границы, чтобы лишить их возможности угрожать территории России».

Также важно, чтобы на Украине произошла смена власти, отказ от русофобии и денацификация. Иначе спустя время конфликт разразится с новой силой, и «воевать придется уже нашим детям».

«Нам нужен гарантированный мир, чтобы Запад больше не смог использовать украинскую территорию как полигон против России», — заключил спикер крымского парламента.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что слова Трампа о восстановлении отношений с Россией заслуживают внимания.