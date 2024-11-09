В России заявили об угрозе разрыва дипломатических отношений с США

Это возможно в случае конфискации замороженных российских активов и эскалации ситуации на Украине, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

В интервью «Интерфаксу» дипломат добавил, что Москва готова выслушать предложения избранного американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. При этом простого решения этой проблемы быть не может, добавил Рябков.

МИД РФ предъявил обвинения Киеву из-за действий Украины в Африке