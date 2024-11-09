Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла внешний вид главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который прибыл с визитом в Киев.

В своем telegram-канале она выложила его фото с подписью «Боррель прибыл в Киев. Во-первых, это красиво».

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«Мой пятый визит в Киев», — написал Боррель на своей странице в соцсети Х.

Ранее он заявлял, что цель его приезда — обсудить дальнейшую поддержку Киева на фоне победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. По словам Борреля, страны Европы после победы Трампа столкнулись со сценарием, в котором европейцы «должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам», передает «Газета.Ru».