Россия обвиняет Киев в поддержке террористов в Африке и намерена противодействовать этой практике, заявил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Георгий Михно на конференции Форума партнерства Россия – Африка.

Он подчеркнул деструктивную деятельность Киева, отметив, что она открыто направлена на помощь террористам, передает ТАСС.

По словам Михно, Россия продолжит борьбу с этой практикой не только на Африканском континенте, но и в других регионах мира.

Ранее французская газета Le Monde сообщила, что украинская военная разведка с 2024 года сотрудничает с террористами из малийских вооруженных группировок, обучая их производству и использованию дронов.

Захарова прокомментировала слова Кулебы о документах по поводу поражения Украины

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев, не имея возможности одержать победу над Россией на поле боя, решил открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки в дружественных Москве африканских государствах.