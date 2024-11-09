Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что видел за два дня до начала специальной военной операции на столе у президента США Джо Байдена папку с документами о гибели Украины.

«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — высмеяла слова Кулебы дипломат.

Ранее Кулеба написал, что перед началом специальной военной операции (СВО) у Байдена оказался документ от американских спецслужб о падении Киева. «То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — подчеркнул он.

При этом Кулеба заверил, что всем сердцем переживал за судьбу Украины. По мнению министра, Киеву повезло, что на момент начала спецоперации президентом был именно Байден.