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Захарова высмеяла слова Кулебы о документах на столе Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что видел за два дня до начала специальной военной операции на столе у президента США Джо Байдена папку с документами о гибели Украины.

Захарова высмеяла слова Кулебы о документах на столе Байдена
© Lenta.ru

«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — высмеяла слова Кулебы дипломат.

Ранее Кулеба написал, что перед началом специальной военной операции (СВО) у Байдена оказался документ от американских спецслужб о падении Киева. «То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет», — подчеркнул он.

При этом Кулеба заверил, что всем сердцем переживал за судьбу Украины. По мнению министра, Киеву повезло, что на момент начала спецоперации президентом был именно Байден.

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