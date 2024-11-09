Пушков заявил о приостановке поставок Киеву дальнобойных ракет из-за Трампа

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что в Европе многое будет поставлено на паузу, пока избранный президент США Дональд Трамп не определится со своей политикой в отношении Украины.

По его словам, речь идёт в том числе и поставках Киеву дальнобойных ракет.

WSJ: Трамп не дал обязательств по Украине в разговорах с лидерами стран ЕС

«Тема дальнобойных ракет, способных бить по территории России, до той поры будет закрыта, что и подтвердил саммит ЕС в Будапеште», — написал Пушков в Telegram-канале.

При этом он выразил предположение, что, возможно, позже вопрос передачи Киеву дальнобойных ракет будет закрыт навсегда.

Ранее в The Wall Street Journal писали, что Трамп не дал обязательств по Украине в разговорах с лидерами стран ЕС.

Также глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Трамп ещё не решил судьбу Украины.