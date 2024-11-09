Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова бывшего украинского коллеги Дмитрия Кулебы, по словам которого, за несколько дней до начала спецоперации он заметил на столе у президента США Джо Байдена документ с описанием поражения Украины, сообщают «Известия».

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«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — задалась вопросом российский дипломат.

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Кулеба ранее указал, что на встрече с главой Белого дома увидел документ о поражении его страны. Он отметил, что разведки, военные, политические аналитики, ЦРУ были в этом единодушны.