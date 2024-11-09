Захарова прокомментировала слова Кулебы о документах по поводу поражения Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова бывшего украинского коллеги Дмитрия Кулебы, по словам которого, за несколько дней до начала спецоперации он заметил на столе у президента США Джо Байдена документ с описанием поражения Украины, сообщают «Известия».
«И только тогда украинская делегация поняла, почему у них такой странный гимн?» — задалась вопросом российский дипломат.
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Кулеба ранее указал, что на встрече с главой Белого дома увидел документ о поражении его страны. Он отметил, что разведки, военные, политические аналитики, ЦРУ были в этом единодушны.