В Совфеде оценили возможность нормализации отношений России и США

Перспективы нормализации отношений России и США после победы избранного американского президента Дональда Трампа «достаточно низкими и туманными», Совета Федерации Константин Косачев.

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Сенатор заявил, что если разговор между Трампом и российским лидером состоится в ближайшем времени, то нет гарантии, что он продолжится и дальше, уже после вступления республиканца в должность. Вместе с этим маловероятны иницативы из Конгресса, считает Косачев.

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«Там антироссийский настрой, ситуация межпартийного консенсуса. И было сделано слишком много радикальных заявлений, которые просто исключают возможность восстановления диалога», — объяснил член Совфеда.

Ранее Путин поздравил Трампа с победой на выборах. Он назвал предвыборные заявления избранного лидера политическими, но заслуживающими внимания за стремление закончить украинский кризис и восстановить отношения с РФ. Республиканец же в свою очередь допускал, что поговорит с Путиным.