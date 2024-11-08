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Мишустин назначил Могилевского министром науки и высшего образования

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым министром науки и высшего образования РФ Константина Могилевского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Мишустин назначил нового министра науки и высшего образования
© РИА Новости

В сообщении уточнили, что Мишустин освободил от этой должности Григория Трубникова.

Ранее Могилевский был заместителем министра науки и высшего образования РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Елены Грудининой на пост заместителя министра науки и высшего образования РФ.

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